Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia рассказал подробности переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил дружеский характер отношений с российским коллегой. "У нас установились с ним очень добрые, тесные отношения. Мы понимаем друг друга. У нас единая оборона наших государств. Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России - это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах", - рассказал Александр Лукашенко.

Во время встречи лидеров двух стран была достигнута договоренность о цене на углеводороды на следующий год, а также о поставках белорусской продукции на российский рынок. "Мы Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. И Президенту России я сказал: мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве", - обратил внимание глава государства.

По его словам, обсуждался также блок экономических вопросов, в том числе с учетом санкций, введенных против Беларуси и России со стороны США и Евросоюза. "Мы поручили правительствам реализовать конкретный план (он выработан) по противодействию санкциям и по развитию наших государств в этот период времени", - сказал Президент.-0-