|
А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair
21.07.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, если да, то кто за ней стоит. А также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом.
Президент Беларуси о своем отношении к посредничеству
В интервью Александр Лукашенко в том числе ответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. И это больше, чем планировали. Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован.
Интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia
Это фрагменты интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia. Телеверсию смотрите сегодня в 21:30 на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, если да, то кто за ней стоит. А также разговор о взаимоотношениях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)