﻿ А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair. 21.by
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А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair

21.07.2021 22:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, если да, то кто за ней стоит. А также разговор о  взаимоотношениях Беларуси с Западом. 

Сообщения о том, что якобы наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а весь инцидент - заранее спланированной провокацией. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций. 


Президент Беларуси о своем отношении к посредничеству 


В интервью Александр Лукашенко в том числе ответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. И это больше, чем планировали. Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован. 


Интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia 


Это фрагменты интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia. Телеверсию смотрите сегодня в 21:30 на "Беларусь 1".



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Теги: Минск
 
 
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Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, если да, то кто за ней стоит. А также разговор о  взаимоотношениях...
 
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