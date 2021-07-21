А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair

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Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, если да, то кто за ней стоит. А также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом.



Сообщения о том, что якобы наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а весь инцидент - заранее спланированной провокацией. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.







Президент Беларуси о своем отношении к посредничеству





Интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia

В интервью Александр Лукашенко в том числе ответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. И это больше, чем планировали. Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован.Это фрагменты интервью Александра Лукашенко телеканалу Sky News Arabia. Телеверсию смотрите сегодня вна