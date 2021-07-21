Белорусы принимают активное участие в разработке Конституции - 22 июля документ с предложениями направят на рассмотрение Президента

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается работа над проектом Основного закона страны. Граждане принимают активное участие в разработке документа. Сегодня Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. Уже завтра документ с предложениями направят на рассмотрение главы государства, после чего его вынесут на общественное обсуждение и последующий референдум.



Об основных новшествах наш аналитик Андрей Сыч. Поправки в Основной закон страны затрагивают буквально все сферы жизни нашего общества. Конституция будущего должна заглядывать за горизонт и отвечать современным вызовам и угрозам, которые стоят перед нашим молодым государством. Так планируется зафиксировать четкие рамки по отношению белорусов к традиционным семейным ценностям.



Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины. Для эффективной связи между гражданами и властью вводится уполномоченный по правам человека



Отдельное внимание уделяется перераспределению полномочий и увеличению роли парламента в стране. Каденцию депутатов предлагают увеличить до 5 лет и сделать единый день голосования в местные советы и парламент.



Несмотря на завершение первого этапа подготовки предложений по изменениям в основной закон страны, внутри Конституционной комиссии продолжаются горячие дискуссии по всем темам. Члены комиссии понимают, что каждое слово в документе играет огромную роль для устойчивого развития Беларуси. Особенно, когда это касается, например, статуса ВНС как высшего представительного органа народовластия.



Александр Шпаковский, директор аналитического центра "Актуальная концепция":

Мне представляется целесообразным, чтобы в отношении ВНС в Конституции была максимально детализирована, например, процедура избрания делегатов ВНС, очерчены полномочия, состав президиума и так далее. И эти аспекты необходимо детализировать на современном этапе, чтобы не создавать в будущем юридических коллизий, двойных толкований, потому что все-таки речь идет о выстраивании принципиально новой для нашего государства архитектуры власти.



Недавняя попытка цветной революции и государственного переворота также нашла свое отражение в новой редакции Основного закона. В качестве определенного фильтра вводится требование для кандидата на пост президента страны проживать в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Также кандидат должен быть не моложе 40 лет.







Широкое обсуждение в обществе и профессиональной среде вызвало предложение ограничить до двух количество возможных президентских сроков. Острой критике подвергается попытка брать за пример стандарты обязательной сменяемости власти. Не нарушает ли это права граждан, которые посчитают возможным оказать доверие кандидату и в третий раз, но столкнутся с искусственной преградой в Конституции.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Конституция определяет основные направления жизни нашей страны, это основной наш закон. На сегодняшний день поступили такие предложения, и Конституционная комиссия поддержала. Я обращаю ваше внимание: это проект. Это только проект, который будет сегодня дорабатываться, который будет обсуждаться, и если у людей будет такое мнение, что надо продлить сроки полномочий президента, я имею в виду, не ограничиваясь двумя сроками, мы вправе внести дополнения и изменения, какие будут поступать к нам, членам Конституционной комиссии. Потому что вы видите, что действительно у нас идет бурное обсуждение. Ни один вопрос мы не рассматривали, чтобы это не вызывало каких-то дебатов между даже членами Конституционной комиссии, потому что мы понимаем меру своей ответственности за вынесение этого законопроекта на рассмотрение главы государства, а в дальнейшем и на рассмотрение нашего народа. Поэтому, конечно, мы будем учитывать мнения граждан, которые будут еще поступать.



Разработка поправок в Основной закон страны получила широкий отклик у белорусов, а сам процесс является частью диалога власти и общества



На сегодняшний день с учетом интереса и активности гражданского общества в Беларуси разрабатывается по-настоящему народная Конституция. Каждый желающий по-прежнему может направлять свои предложения в Национальный центр правовой информации.



