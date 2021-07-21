В МИД прокомментировали визит Тихановской в США

Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории».

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя РИА Новости данное событие.

Представитель МИДа отметил, что его ведомство не придает особого значения сообщениям в американских СМИ о визите Тихановской в США.

«Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами», - сказал Глаз.

По его словам, Беларусь и США находятся в постоянном контакте несмотря на то, что подходы не совпадают. И этот диалог носит «предельно прямой и откровенный характер», и в нем «нет закрытых тем».

«Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом», - заключил пресс-секретарь белорусского МИДа.

Напомним, 19 июля в Вашингтоне прошли переговоры Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

В ходе часовой встречи собеседники говорили об инциденте с самолетом Ryanair, ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, об усилении санкций. Блинкен заявил, что он находится в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом - и они обсуждают белорусский вопрос.