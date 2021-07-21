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В МИД прокомментировали визит Тихановской в США

22.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории».

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя РИА Новости данное событие.

Представитель МИДа отметил, что его ведомство не придает особого значения сообщениям в американских СМИ о визите Тихановской в США.

«Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами», - сказал Глаз.

По его словам, Беларусь и США находятся в постоянном контакте несмотря на то, что подходы не совпадают. И этот диалог носит «предельно прямой и откровенный характер», и в нем «нет закрытых тем».

«Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом», - заключил пресс-секретарь белорусского МИДа.

Напомним, 19 июля в Вашингтоне прошли переговоры Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

В ходе часовой встречи собеседники говорили об инциденте с самолетом Ryanair, ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, об усилении санкций. Блинкен заявил, что он находится в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом - и они обсуждают белорусский вопрос.

Ранее Светлана Тихановская высказала надежду в том, что администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.

 
 
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Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной...
 
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