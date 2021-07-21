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В МИД прокомментировали визит Тихановской в США
22.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории».
Об этом
Представитель МИДа отметил, что его ведомство не придает особого значения сообщениям в американских СМИ о визите Тихановской в США.
«Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами», - сказал Глаз.
По его словам, Беларусь и США находятся в постоянном контакте несмотря на то, что подходы не совпадают. И этот диалог носит «предельно прямой и откровенный характер», и в нем «нет закрытых тем».
«Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом», - заключил пресс-секретарь белорусского МИДа.
Напомним, 19 июля в Вашингтоне
В ходе часовой встречи собеседники говорили об инциденте с самолетом Ryanair, ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, об усилении санкций. Блинкен заявил, что он находится в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом - и они обсуждают белорусский вопрос.
Ранее Светлана Тихановская
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Визит экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской является частью «некоего американского внутриполитического шоу, проходящего в виртуальной...
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