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Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую
22.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем
"Ваше творчество обогатило отечественное искусство новыми темами и образами, стало фундаментом для формирования отличительной стилистики национального танца. Благодаря уникальным авторским программам возрождаются наши народные традиции, получают новую жизнь фольклорные мотивы", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.
Президент пожелал народной артистке крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.-0-
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Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль...
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