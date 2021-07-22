ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову

22.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря исключительному актерскому мастерству, природному обаянию и преданности делу вы достигли профессиональных высот, завоевали признание коллег и зрителей. В Беларуси вас ценят и очень любят как прекрасную женщину и талантливую актрису, творчество которой - неоценимый вклад в развитие культурных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Беларусь планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН на уровне высоких представителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by