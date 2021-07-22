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Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову
22.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем
"Благодаря исключительному актерскому мастерству, природному обаянию и преданности делу вы достигли профессиональных высот, завоевали признание коллег и зрителей. В Беларуси вас ценят и очень любят как прекрасную женщину и талантливую актрису, творчество которой - неоценимый вклад в развитие культурных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.-0-
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Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.
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