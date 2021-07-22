Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря исключительному актерскому мастерству, природному обаянию и преданности делу вы достигли профессиональных высот, завоевали признание коллег и зрителей. В Беларуси вас ценят и очень любят как прекрасную женщину и талантливую актрису, творчество которой - неоценимый вклад в развитие культурных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.-0-