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"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству" - Лукашенко поздравил Газманова с 70-летием

22.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России Олега Газманова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде. Вы - человек с активной гражданской позицией, убежденный патриот своей страны, искренний друг Беларуси - всегда являетесь желанным гостем на нашей земле", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.
 
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