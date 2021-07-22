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А. Лукашенко о посадке в Минске Ryanair: Это серьезный фейк

22.07.2021 08:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Почему 23 мая Беларусь изменила маршрут движения самолета?

Подробнее - в интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia.



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Почему 23 мая Беларусь изменила маршрут движения самолета? Подробнее - в интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Читайте также:  А. Лукашенко...
 
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