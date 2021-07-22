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А. Лукашенко о посадке в Минске Ryanair: Это серьезный фейк
22.07.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Почему 23 мая Беларусь изменила маршрут движения самолета?
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Почему 23 мая Беларусь изменила маршрут движения самолета? Подробнее - в интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Читайте также: А. Лукашенко...
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