А. Лукашенко рассказал, как санкции повлияли на экономику Беларуси

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Накануне вышло интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит.







А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair

Сообщения о том, что якобы наша страна принудительно посадила борт в Минске , белорусский Президент назвал фейком, а всю эту ситуацию - заранее спланированной. Уж слишком молниеносно последовала реакция Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.В интервью Александр Лукашенко в том числе ответил на упреки Запада в якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. Это даже больше, чем планировали.Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован. Александр Лукашенко не против посредничества Объединенных Арабских Эмиратов в выстраивании диалога между Беларусью и Евросоюзом.