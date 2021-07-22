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А. Лукашенко рассказал, как санкции повлияли на экономику Беларуси
22.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Накануне вышло интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит.
А. Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair
Сообщения о том, что якобы наша страна принудительно посадила борт в Минске, белорусский Президент назвал фейком, а всю эту ситуацию - заранее спланированной. Уж слишком молниеносно последовала реакция Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.
В интервью Александр Лукашенко в том числе ответил на упреки Запада в якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Их введение не было неожиданным, меры противодействия продумывались заранее. За первое полугодие прирост ВВП в Беларуси составил примерно 3,5 %. Это даже больше, чем планировали.
Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован. Александр Лукашенко не против посредничества Объединенных Арабских Эмиратов в выстраивании диалога между Беларусью и Евросоюзом.
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Накануне вышло интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией,...
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