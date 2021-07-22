В Беларуси планируется создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Этот вопрос стал одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение главы государства вынесен соответствующий проект нормативного правового акта. В правительстве предлагают создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.

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