От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля собрал совещание с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит обсудить проекты важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений. Перед их подписанием или отклонением (как у нас получится после обсуждения) я хотел с вами посоветоваться. Поэтому пригласил ключевых представителей властной вертикали", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что при обсуждении проектов этих документов во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и обязательно - социальная справедливость.

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