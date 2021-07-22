|
От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
22.07.2021 10:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля собрал совещание с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам предстоит обсудить проекты важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений. Перед их подписанием или отклонением (как у нас получится после обсуждения) я хотел с вами посоветоваться. Поэтому пригласил ключевых представителей властной вертикали", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что при обсуждении проектов этих документов во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и обязательно - социальная справедливость.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Нам предстоит обсудить проекты важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений", - сказал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)