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Лукашенко: Европа ведет к развязыванию третьей мировой войны
22.07.2021 11:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейские политики, развернувшие гибридную войну против Беларуси, России и Китая, ведут к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявил Александр Лукашенко в
«Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны», - сказал Лукашенко.
По его словам, в данной ситуации виноваты не обычные граждане, а европейские политики, при этом страны ЕС, Западной Европы – колонии Штатов.
«Я не беру народы — Литвы, Польши, Украины, Германии. Нет. Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, — это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами — это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть», - прокомментировал Лукашенко.
В качестве доказательств таких отношений Александр Лукашенко привел инцидент со слежкой в 2012-2014 годах агентства национальной безопасности (АНБ) США за европейскими политиками (в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель и политиками Швеции). Он говорит, что действия Штатов не подконтрольны никому, в том числе и европейским политикам.
Напомним, отношения Беларуси и Евросоюза ухудшаются. 24 июня ЕС
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Европейские политики, развернувшие гибридную войну против Беларуси, России и Китая, ведут к развязыванию третьей мировой войны.
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