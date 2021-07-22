Лукашенко: Европа ведет к развязыванию третьей мировой войны

Европейские политики, развернувшие гибридную войну против Беларуси, России и Китая, ведут к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью главному редактору новостей телеканала Sky News Arabia Имаду аль-Атрашу, видеозапись показана в эфире «Беларусь 1».

«Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны», - сказал Лукашенко.

По его словам, в данной ситуации виноваты не обычные граждане, а европейские политики, при этом страны ЕС, Западной Европы – колонии Штатов.

«Я не беру народы — Литвы, Польши, Украины, Германии. Нет. Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, — это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами — это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть», - прокомментировал Лукашенко.

В качестве доказательств таких отношений Александр Лукашенко привел инцидент со слежкой в 2012-2014 годах агентства национальной безопасности (АНБ) США за европейскими политиками (в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель и политиками Швеции). Он говорит, что действия Штатов не подконтрольны никому, в том числе и европейским политикам.