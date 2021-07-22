Лукашенко требует навести порядок в деятельности ИП и самозанятых

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестку дня мероприятия включены предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере. В первую очередь выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности глава государства подверг критике: "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников".

Кроме того, Президент напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах. "Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - подчеркнул он. - Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы".

Вместе с тем возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан, считает глава государства. "Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поставил задачу правительству все еще раз взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты. "К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-