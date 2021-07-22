А. Лукашенко: Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта

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Проекты важнейших документов вынесены сегодня на уровень Президента. Подход главы государства - целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость. Одна из инициатив связана с утилизацией радиоактивных отходов. Фактически в Беларуси формируется новая отрасль экономики. И правительство предлагает создать спецдепартамент, который станет национальным оператором и займется контролем всех вопросов по отходам.



Что касается работы на внешнем контуре, Совмин предлагает ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае. Речь идет также про оптимизацию штата загранучреждений. А вот численность налогового ведомства правительство предлагает увеличить.