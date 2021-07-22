ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов

22.07.2021 14:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, который обсуждался сегодня на совещании у главы государства, касающийся корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

В документ включены положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка их создания и функционирования, а также касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства.

"Указ был инициирован Министерством экономики. Предложения, которые сегодня мы озвучили перед главой государства, были поддержаны", - заявил министр.

По его словам, для более эффективной работы холдингов необходимы соответствующее законодательство и правила игры. "Вот эти правила игры мы сегодня и рассматривали для того, чтобы усовершенствовать их, сделать более понятными, прозрачными, простыми для непосредственно предприятий, которые входят в холдинговые структуры. Мы рассматривали вопросы, которые связаны с управлением и взаимоотношениями между управляющей компанией и дочерними предприятиями. Упростили порядок предоставления финансовых ресурсов внутри холдинговой системы и движения этих финансовых ресурсов. Также движение неиспользуемого оборудования и использование централизованного фонда", - рассказал Александр Червяков.

"Думаю, что это будет серьезная поддержка для повышения эффективности работы наших предприятий именно в рамках холдинговых структур", - добавил он.

Министр также отметил, что по пятилетней программе планируется создание госкорпораций, и они будут построены тоже по принципу холдинговых структур.

"Мы открытая экономика, открытое государство, и нам нужно выходить на внешние рынки и конкурировать с крупными компаниями. Холдинговые структуры как раз формируют крупные компании, именно они могут конкурировать на внешних рынках с аналогичными компаниями. Сегодня очень трудно выстоять на внешних рынках в одиночку", - обратил внимание Александр Червяков.

На совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время в государственном реестре 95 холдингов, которые объединяют 643 предприятия, производящих почти четверть промышленной продукции страны. "Вы мое отношение знаете. Законодательство, во-первых, не должно часто меняться. И, во-вторых, если мы его дополняем или изменяем, то следует убедиться, что учтено все", - заявил по данному поводу Президент.-0-

Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов
Александр Червяков

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документ включены положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка их создания и функционирования, а также касающиеся...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко: Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by