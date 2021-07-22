Совещание у Президента Беларуси: ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей

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Самый широкий спектр тем сегодня обсуждали во Дворце Независимости: это и ядерная безопасность, и экспорт, и работа холдингов и индивидуальных предпринимателей, и подготовка медицинских кадров.

Совещание с руководством Совмина

Такой формат работы давно вошел в практику - вместе с правительством примерно раз в месяц рассматривать накопившиеся вопросы и проекты важных документов. Какие бы темы ни стояли в повестке, подходы главы государства при обсуждении неизменны: это целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость.

Среди предложений Совмина, например, создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Что касается работы на внешнем контуре, то предлагается ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае. Речь идет и об оптимизации штата загранучреждений. Численность налогового ведомства правительство предлагает увеличить ради упрощения налогового администрирования.

Еще один проект указа касается корректировки законодательства о холдингах. Прописаны положения, которые усовершенствуют их работу. Почти 100 холдингов объединяют под своим крылом около 650 предприятий, то есть предложения затрагивают многих, а значит, должны быть только на пользу. Обсудили и новую форму постдипломной подготовки врачей. От Президента прозвучали закономерные вопросы: насколько оправданы будут новации и не потеряем ли наши лучшие достижения в погоне за чужими стандартами?







Появление в Беларуси резидентуры в целом одобрено главой государства. Однако процесс ее внедрения предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. У правительства были предложения и по регулированию работы ИП, и самозанятых.

Александр Лукашенко неоднократно говорил о необходимости навести порядок в этой сфере. Нельзя душить инициативу, но система должна быть четкой! Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году. В целом все предлагаемые новации нашли поддержку Президента - с учетом обсуждения их предстоит доработать.





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