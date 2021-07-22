Захарова: беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси

Источник материала: БелТА

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси, в том числе в экономике. Ее представители являются несамостоятельными фигурами: они выполняют заказы зарубежных кураторов. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

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