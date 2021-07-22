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МИД РФ: миграционный кризис в Литве - результат ее поддержки действий НАТО на Ближнем Востоке

22.07.2021 17:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционный кризис в Литве во многом стал результатом ее поддержки действий НАТО на Ближнем Востоке. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

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22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционный кризис в Литве во многом стал результатом ее поддержки действий НАТО на Ближнем...
 
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