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Находящийся под домашним арестом Протасевич заявил о борьбе за деньги в оппозиции

22.07.2021 17:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Арестованный экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич рассказал в интервью об ожесточенных распрях за деньги и влияние среди оппозиции, уехавшей за рубеж. Данные интервью вышло в литовской газете Vakaro zinios.

По словам Протасевича, вначале оппозиционеры старались любой ценой возобновить уличные протесты, чтобы не допустить снятия западных санкций против белорусских властей. Управлял тогда деятельностью оппозиции якобы Франк Вячорка (советник по международным вопросам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской).

«Если мир не увидит жестоко подавляемые митинги, санкции будут сняты», - отметил Протасевич, добавив, что сейчас лидеры оппозиции конкурируют и ведут внутреннюю борьбу за личную выгоду, которая сопровождается «кражей идей».

Светлана Тихановская, как сказал Роман Протасевич, «на самом деле была просто символом и «кандидатом в кандидат» и «не может быть ни политиком, ни лидером нации».

Арестованный говорит, что общество не верило, что выборы в августе 2020 года «будут чем-то особенным, поэтому на возможные перемены в стране тоже никто не возлагал больших надежд». Протасевич также заявил, что сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя.

Роман отмечает, что многие зарубежные СМИ хотят с ним пообщаться, но пока это удалось сделать только «Vakaru žinios».

Что рассказали в редакции Vakaru žinios про интервью

Встреча с Протасевичем оговаривалась редакцией и властями заранее, однако место было определено практически в день интервью.

Когда литовского журналиста привезли к дому, где будет проходить встреча, он увидел Протасевича и еще двоих мужчин в штатском рядом. Было заметно, что Роман волновался - сначала он нервно курил на улице, потом не мог найти место в комнате, выбранной для разговора. Успокоился парень лишь тогда, когда люди, охранявшие его, покинули комнату.

Обсудив формат интервью, Роман сразу заявил, что есть вещи, которые он не сможет комментировать сегодня, пока находится под следствием. Позже стало известно, что ограничения касались имен некоторых лиц, способствовавших поддержке оппозиции или ее финансированию, или, возможно, официальным властям страны, а также определенным политическим вопросам.

Ранее

Роман Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны во время принудительной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая. Данная ситуация вызвала большой резонанс в мире, и в итоге переросла в международный скандал. В отношении представителей белорусской власти и близких к ним предприятий были введены персональные и секторальные санкции.

Сообщалось, что после задержания Протасевич и Сапега находились в СИЗО КГБ, а под домашним арестом - в съемных квартирах. Позже Роман завел новый Twitter и заявил, что будет вести ее «без присмотра».

На своей новой странице Протасевич ответил на вопросы подписчиков, как и где он отбывает домашний арест, а также где находится его девушка София. Через пару дней его Twitter оказался заблокирован (вероятная причина – жалобы пользователей соцсети), однако вскоре ее разблокировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Арестованный экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич рассказал в интервью об ожесточенных распрях за деньги и...
 
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