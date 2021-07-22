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Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили в Минском облисполкоме

22.07.2021 18:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Губернатор Александр Турчин встретился с руководителем российской дипмиссии Евгением Лукьяновым. В основе диалога - не только поиск новых ниш для двустороннего сотрудничества, но и развитие инновационных проектов в разных направлениях. Сейчас работы ведутся по белорусско-российскому проекту в сфере бизнеса и сельского хозяйства. Презентовать его планируют в этом году.

Всего между регионами России и Минской областью заключено почти 150 соглашений и договоров о двустороннем сотрудничестве.


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Теги: Минск
 
 
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Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Губернатор Александр Турчин встретился с...
 
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