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Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили в Минском облисполкоме
22.07.2021 18:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Губернатор Александр Турчин встретился с руководителем российской дипмиссии Евгением Лукьяновым. В основе диалога - не только поиск новых ниш для двустороннего сотрудничества, но и развитие инновационных проектов в разных направлениях. Сейчас работы ведутся по белорусско-российскому проекту в сфере бизнеса и сельского хозяйства. Презентовать его планируют в этом году.
Всего между регионами России и Минской областью заключено почти 150 соглашений и договоров о двустороннем сотрудничестве.
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Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили в Минском облисполкоме
Перспективы сотрудничества между Минской областью и Российской Федерацией обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Губернатор Александр Турчин встретился с...
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