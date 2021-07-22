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Лукашенко подписал указ о налогообложении - изменения затронут страховые выплаты и детское питание

22.07.2021 18:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №285 "О налогообложении". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом внесены корректировки в отдельные положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики. В частности, признаны утратившими силу указы и отдельные нормы указов, положения которых нашли отражение в обновленном Налоговом кодексе. Освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января 2021 года на срок менее трех лет.

Также снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания.

Положения указа от 12 мая 2020 года №160 "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности" приведены в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.

Кроме того, указом установлен особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021-2022 годах арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документом внесены корректировки в отдельные положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики.
 
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