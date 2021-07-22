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Правительству и местной власти передается часть касающихся приватизации полномочий Президента
22.07.2021 18:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти. Соответствующий декрет №4 глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июля, сообщили БЕЛТА в
Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.-0-
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Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь".
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