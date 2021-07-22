На рассмотрение Президента правительство Беларуси вынесло целый ряд предложений по совершенствованию системы госуправления

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Экономическая эффективность и социальная справедливость! Таким должно быть мерило для всех законодательных новаций. Важный акцент сегодня прозвучал во Дворце Независимости. На рассмотрение Президента правительство вынесло целый ряд предложений по совершенствованию системы госуправления. И не только. Повестка получилась широкой - от создания отдельного департамента по обращению с радиоактивными отходами до новых форм подготовки медиков и увеличения штата налоговиков. На каждую новеллу посмотрят пристально. Ведь любое ноу-хау требует расходов, подчеркивает Президент. Словом, нужны железные гарантии, что итоговый эффект от нововведений превысит затраты. На совещании прозвучал еще один четкий посыл – время требует новых подходов, но нельзя потерять лучшие достижения в погоне за чужими стандартами. Какие практики Александр Лукашенко поставил под сомнение? А что в итоге нашло поддержку на высшем уровне? Ольга Анищенко расскажет.





Редкий закон в стране так или иначе не обсуждают в этих стенах. Так сложилось, что президентское "сито" едва ли не самое взыскательное - мол, поблажек не будет. Александр Лукашенко и сам подчеркивает - погружен в законодательный процесс не меньше любого парламентария или члена правительства. И эта практика, своего рода совместного мозгового штурма, и прежде, и сегодня выдерживает любую критику.

Сколько воды утекло. Пожалуй, так, как правило, и приступают к корректировке законов, если последняя редакция была… когда? Уж и не вспомнить! Время требует обновления. Президент то и дело замечает - он не против актуальных новаций. Неизменно одно - какой закон ни возьми, он должен быть эффективным (с точки зрения экономики) и справедливым. Со всех сторон. Такое президентское мерило законодательных реформ.







В Беларуси разработают систему обращения с радиоактивными отходами





Итак, правительство выходит с целым рядом инициатив. Во-первых, стране нужен новый департамент по обращению с радиоактивными отходами, а по сути, национальный оператор, который будет их собирать, перерабатывать, хранить и что важно, захоранивать. Такие небезопасные отходы Беларусь получала и прежде, например, в медицине, но теперь их источник становится заметнее! Даже сегодня, когда БелАЭС работает на одном энергоблоке. Но вскоре ведь мощности станции вырастут. А с ними вопрос утилизации станет куда острее.









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:





Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Мы эти источники используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности, оборонном комплексе. Ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье. Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики.





Сегодня все, что получает статус таких отходов, хранят на спецпредприятии "Экорес". Стройка 60-ых, уточнит министр. И этим все сказано! Сроки эксплуатации вышли, технологии устарели. Словом, нужны новые пункты хранения. Как минимум. А максимум - система! И такой подход, как скажет после профильный министр, поддержан на высшем уровне.





Официальные представители Минпрома и Минсельхозпрода появятся в посольстве Беларуси в Китае





Внешний вектор. Об этом много говорили на текущей неделе. В том числе - в разрезе поставок наших товаров за рубеж. Вопрос выживаемости - не меньше! Тактика ясна: не станем упорно стучаться в закрытые двери. Пойдем туда, где лидеры на пару с бизнесом не играют в политику. Благо, точно знаем: восточный рынок не ставит преград.





Но, пожалуй, самое резонансное предложение дня - увеличить численность Министерства по налогам и сборам. Президент недоумевает: он не сторонник раздувать штат чиновников. Тем более, к оптимизации подталкивает развитие высоких технологий. Да и налоговая вполне успешно справляется с обслуживанием плательщиков на дистанции. Но на столе у Президента черным по белому еще и другие аргументы. Налоговые взаимоотношения переводят в цифру. И это тоже непростой процесс администрирования, который требует на этапе создания немалых человеческих ресурсов.

Впрочем, как прозвучит в этом зале чуть позже, до сих пор есть такие плательщики (из числа бизнеса), кто так и норовит уйти в тень. Правительство в этой связи предлагает поправить законы для предпринимателей и самозанятых. Президент, похоже, не против. Но уверяет: нужна золотая середина.



Потом Минфин пояснит: после либерального крена в правовом поле, сделанного несколько лет назад, разворота не будет. Государство не отказывается от взятых на себя обязательств в упрощении ведения бизнеса. Как не ведут речь о том, чтобы повысить налоговые ставки. Соль в другом: понятный налоговый режим - с одной стороны, простое администрирование - с другой. Но все это наверняка улучшит налоговую дисциплину.







Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году





Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:





С точки зрения налогов, у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов. Для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий. Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну.





Словом, не обложить налогами, а повысить участие предпринимателей в их уплате. Вот такой ювелирной видит свою роль Минфин в этой работе. У Минэкономики в законодательном поле сегодня другие задачи.





Корректировка законодательства о создании и деятельности холдингов





Все последние годы предприятия-производители переходят под крыло профильных холдингов: так проще и эффективнее справляться со сложностями. И эта тенденция приобрела такой размах, что число подобных объединений стремительно приблизилось к сотне. А это четверть всей промышленной продукции. Создание, функционирование, текущая деятельность холдингов - механизмы работы таких структур предложено сделать более прозрачными и понятными. Например, упростить предоставление финансов внутри холдинга. Или взаимоотношения дочек и управляющей компании. И все это тоже нашло поддержку.





На новую ступеньку - образовательную - предложено подняться в системе Минздрава. Так, в постдипломной подготовке появится новое звено - резидентура. Т. е. врач, пройдя такое профобучение, сможет освоить высокотехнологичные вмешательства, получит право практики по узким специальностям. Понятно, резидентом (а так будут называть таких специалистов) сможет стать вовсе не каждый медик. Это попросту не нужно. Но, например, трансплантология или нейрохирургия потребуют такой школы в обязательном порядке. В этом русле движется весь мир, пояснит Минздрав свое предложение. Но Президент уверен: не всякая калька на пользу.

Новая форма постдипломной подготовки медиков



Но все это, скорее, критический взгляд. Желание предусмотреть все за и против. Резидентуре в итоге в Беларуси быть! Другое дело, что детали подготовки дошлифуют. По осени планируют широко обсудить все аспекты. Их много, скажет глава Минздрава. Это и учебные программы, и правила зачисления, и требования к квалификации - в новом учебном году свои резиденты в Беларуси еще не появятся. А вот проект указа ждать стоит. Сегодня об этом говорим пока еще в общих чертах.





Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:





Новые медицинские технологии развиваются настолько широко и бурно, что это требует особых форм подготовки специалистов. Высокие медицинские технологии переходят из крупных клинических центров Минска, областей в города ускоренного развития, опорные больницы. Это требует соответствующей подготовки медперсонала. Речь идет, например, о таких городах, как Островец, Орша, Барановичи, Лида, Пинск, где формируются мощные современные медицинские центры. В настоящее время специализация всех молодых врачей происходит на уровне субординатуры и интернатуры. Для 27 специальностей (это около 90 человек в год) вход только через резидентуру. Для остальных специалистов все останется по-прежнему: либо через переподготовку, либо через ординатуру.





Словом, для медиков это не революция. Скорее, преемственность. Ответ на технологичность по линии Минздрава. Что важно - ломать систему не придется. Лишь точечно подправят "настройки". Но это, скорее, общий подход для всех. Ведь резкая и частая корректировка законов не по нраву исполнителям любого ранга - ни бизнесу, ни людям, ни чиновникам. Так что, сегодня обещали: учтут все. Лишь после представят на подпись.



