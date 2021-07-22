Воскресенский и Латушко схлестнулись в дебатах про Конституцию Беларуси

В дебатах в эфире «Дождя» член конституционной комиссии Юрий Воскресенский и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко высказали диаметрально противоположные мнения о белорусской Конституции, обновленный вариант которой планируется принять.

Воскресенский отметил основные пункты документа:

один человек может быть президентом не более двух сроков;

для избрания на пост главы государства возрастной ценз увеличится с 35 до 40 лет;

в выборах не могут участвовать люди с гражданством других стран, а 20 лет перед выборами следует постоянно проживать в Беларуси;

срок полномочий парламента увеличат с четырех до пяти лет;

появится пост уполномоченного по правам человека;

брак - это союз женщины и мужчины.

По мнению же Павла Латушко, новая Конституция «ничего не меняет, сохраняет власть у одного человека. И это создание всех условий для того, чтоб она продолжалась». «Где же эта реальная дискуссия, которая велась. Где эти обращения граждан? Может быть, вы можете опубликовать все обращения граждан, которые были направлены в комиссию», - спросил Латушко.

А также задал вопрос, будут ли на новых выборах присутствовать свободная пресса, гражданские демократические общества, когда будут отпущены все политзаключенные.

Воскресенский напомнил, что тот же Виктор Бабарико "мог спокойно прислать свои предложения" и "его адвокат Салей, находясь под домашним арестом, прислал-таки свои предложения в комиссию". На это лидер оппозиции отметил, что Конституцию страны «не пишут в СИЗО». «О каком процессе демократического участия может идти речь? Мы видели эти переговоры в СИЗО, сейчас из СИЗО нужно писать конституцию», - добавил Латушко.

По словам Воскресенского, в Беларуси вводится вместо одной политической силы четыре. Это парламент, премьер, президент и Всебелорусское народное собрание.

Латушко спросил, зачем в стране три парламента - Палата представителей, Совет Республики и еще ВНС. Он подчеркнул, что «ВНС является фактически четвертой инстанцией, которая может дать одобрение на отставку президента». Однако, по его словам, ясно, что такое предложение никогда не будет одобрено, пройдя через четыре инстанции, которые сформированы из людей, назначенных властью.

Воскресенский же утверждает, что Лукашенко «надо еще уговорить, чтобы он остался. И мы будем его уговаривать, с учетом той пользы, которую он принес белорусскому государству». Но член конституционной комиссии уточнил, «чтобы он остался не в качестве президента, а председателя ВНС».

Есть ли демократия в Беларуси?

Воскресенский заявил, что Беларусь – демократическое, правовое государство, однако сейчас «права и свободы скорректированы ввиду с деструктивной позицией беглой оппозиции, которая намерена разрушить страну. Это «вопрос политической субъектности Республики Беларусь».

По мнению Латушко, «демократии в Беларуси нет», «журналисты в тюрьмах, люди выдворены из страны. За каждое неудачное слово всегда следует наказание».

Напомним, проект обновленной Конституции Беларуси опубликован 16 июля.

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