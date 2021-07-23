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"Идти к мечте и верить в себя" - Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

23.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Олимпийские игры - уникальные соревнования: и по представительству, и по беспрецедентному накалу борьбы, и по зрительской аудитории, - говорится в приветствии. - Стать их участником - цель жизни многих спортсменов, завоевание любой награды - выдающееся свершение, а восхождение на высшую ступень пьедестала золотыми буквами вписывает имя чемпиона в историю мирового спорта".

Президент обратил внимание, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.

Глава государства напомнил, что Беларусь в четырнадцатый раз принимает участие в этом грандиозном фестивале мирового спорта и всегда белорусская команда возвращалась домой с наградами. "Уверен, так будет и сейчас, потому что мы - спортивная страна с богатыми и славными традициями. Убежден, что кропотливая работа тренеров, многолетний упорный труд позволят вам показать в Японии свои лучшие личные результаты, достойно представить Беларусь в многонациональной олимпийской семье", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что для подготовки спортсменов государство сделало все необходимое и вправе рассчитывать на успех. "Главное - идти к своей мечте и верить в себя. Как верят в вас миллионы белорусов, внимание которых в эти дни будет приковано к спортивным аренам Токио, - подчеркнул Президент. - Желаю всем нашим олимпийцам крепкого здоровья, удачи и ярких побед во имя нашей Родины".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент обратил внимание, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже...
 
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