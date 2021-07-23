Между Беларусью и Египтом сложились отношения настоящей дружбы и доверия - Лукашенко

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником - Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что благодаря совершенному руководству Египет уверенно идет вперед в социально-экономическом развитии и укрепляет роль гаранта регионального мира и безопасности. Это было успешно продемонстрировано Каиром во время урегулирования кризиса в Палестине и ситуации в Ливии, подчеркнул Президент.

"Очень приятно отметить, что между Беларусью и Египтом сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствуют расширение двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры, взаимная поддержка на международной арене", - говорится в поздравлении.-0-