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Широкий спектр вопросов обсудили накануне во Дворце Независимости

23.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, а также подготовка врачей.

Широкий спектр вопросов обсудили накануне во Дворце Независимости. На уровень Президента были вынесены проекты важнейших документов. Какие бы темы ни значились в повестке, подходы неизменны - руководствуются прежде всего целесообразностью, экономической эффективностью и социальной справедливостью.

Среди предложений правительства, например, создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Что касается работы на внешнем контуре, то намерены ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае. Также речь идет об оптимизации штата загранучреждений. Численность налогового ведомства Совмин предлагает увеличить.

Проекты важнейших документов вынесены на уровень Президента

Еще один проект указа касается корректировки законодательства о холдингах. Прописаны положения, которые усовершенствуют их работу и повысят конкурентоспособность на внешних рынках. У правительства были предложения и по регулированию работы ИП и самозанятых. Александр Лукашенко неоднократно говорил о необходимости навести порядок в этой сфере.

Президент о регулировании предпринимательской деятельности

Напомнил Президент и о том, что уход от налогов и зарплаты в конвертах недопустимы. Предлагаемые новшества были представлены главе государства министром в формате концепции изменений подходов к налогообложению и ведению предпринимательской деятельности. Речь не о повышении налогов, а, скорее, о повышении участия в их уплате. При этом от взятых на себя обязательств в упрощении ведения бизнеса государство не отказывается. В целом все предлагаемые новации нашли поддержку Президента, но с учетом обсуждения их предстоит доработать.


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Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, а также подготовка врачей. Широкий спектр вопросов обсудили накануне во Дворце Независимости. На уровень...
 
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