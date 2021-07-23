Лукашенко: рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный фактор, на который надо обращать внимание, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный", - заявил глава государства.

Он отметил, что по разным оценкам около 1 млрд людей в мире голодают, а потому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. "Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня", - сказал Александр Лукашенко.

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