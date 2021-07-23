Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что очень внимательно следит за всеми процессами во время уборочной кампании - экономическими, погодными условиями. "Меня не покидает мысль, что раньше (а вчера мы намолотили первый миллион тонн хлебов, сегодня будет 1,2 - 1,3 млн т) для того, чтобы первый миллион или второй, или третий намолотить, нам надо было больше, чем полмесяца. А сейчас мы еще и не начали по-настоящему массовую уборку, но миллион тонн уже в закромах. Это говорит о той мощи, прежде всего технической, которой обладает сегодня сельское хозяйство", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее, отметил он, определенные проблемы имеются. "Выявить эти проблемы, принять решения - цель сегодняшнего совещания", - сказал Александр Лукашенко.-0-