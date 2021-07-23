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Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых
23.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых. Об этом он заявил сегодня
Глава государства подчеркнул, что очень внимательно следит за всеми процессами во время
Тем не менее, отметил он, определенные проблемы имеются. "Выявить эти проблемы, принять решения - цель сегодняшнего совещания", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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Глава государства подчеркнул, что очень внимательно следит за всеми процессами во время уборочной кампании - экономическими, погодными условиями.
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