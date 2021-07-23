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"Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной

23.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать уборочную кампанию. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. При таком положении вещей главное требование на предстоящий уборочный период - темпы и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все, что просили, и даже больше того, в том числе выделены средства на технику и топливо. "Осталось только организовать процесс", - отметил Президент.

Глава государства требует завершить уборочные работы в оптимальные агротехнические сроки. В этой связи он потребовал от чиновников, отвечающих за агропромышленный комплекс, доложить по ряду вопросов.

Во-первых‚ Президента интересует, что еще нужно, чтобы поставить на линейку готовности зерноуборочную технику, какая обеспеченность запасными частями и как организован оперативный ремонт, ведь на этот момент, по имеющейся информации, неисправными остаются около 9% зерноуборочных комбайнов. Кроме того, контролирующие органы выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники.

Во-вторых, Александр Лукашенко потребовал доложить по вопросу организации сушки зерна. По данным Минсельхозпрода, 10% комплексов не готовы к его приемке.

В связи с этим вопрос - как будут использованы производственные мощности комбинатов хлебопродуктов. Приемку зерна любой влажности необходимо организовать круглосуточно, а государственный заказ должен быть безусловно выполнен, подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

"Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной

"Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной

Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых

 
Теги: Минск
 
 
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"В короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. При таком положении...
 
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