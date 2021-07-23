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Авиакомпания Iraqi Airways увеличивает количество рейсов из Багдада в Минск в два раза
23.07.2021 11:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Иракская авиакомпания Iraqi Airways удваивает количеств рейсов в белорусскую столицу. МИД Литвы «глубоко озабочен» данным решением, поскольку считает, что данные перевозки связаны с потоком нелегалов на белорусско-литовской границе.
Iraqi Airways
22 июля
Ландсбергис заявил, что «участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака», поскольку иракская сторона говорила о своей приверженности пути демократии и мира.
«Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», - продолжил глава МИД Литвы.
Напомним, среди нелегальных мигрантов, идущих в Литву со стороны Беларуси, немалую часть
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Иракская авиакомпания Iraqi Airways удваивает количеств рейсов в белорусскую столицу. МИД Литвы «глубоко озабочен» данным решением, поскольку считает, что данные...
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