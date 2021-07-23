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Авиакомпания Iraqi Airways увеличивает количество рейсов из Багдада в Минск в два раза

23.07.2021 11:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Иракская авиакомпания Iraqi Airways удваивает количеств рейсов в белорусскую столицу. МИД Литвы «глубоко озабочен» данным решением, поскольку считает, что данные перевозки связаны с потоком нелегалов на белорусско-литовской границе.

Iraqi Airways сообщает, что увеличение количества авиарейсов в Минск связано с высоким спросом на данное направление. С 1 августа самолеты будут летать из Багдада в белорусскую столицу по воскресеньям, вторникам, средам и пятницам.

22 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы внешнеполитического ведомства Ирака Фуада Хусейна, в котором литовская сторона выразила «глубокую озабоченность» увеличением рейсов из иракской столицы в Беларусь.

Ландсбергис заявил, что «участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака», поскольку иракская сторона говорила о своей приверженности пути демократии и мира.

«Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», - продолжил глава МИД Литвы.

Напомним, среди нелегальных мигрантов, идущих в Литву со стороны Беларуси, немалую часть составляют именно иракцы. Ранее Габриэлюс Ландсбергис обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с просьбой сократить количество авиарейсов в белорусскую столицу для уменьшения количества нелегалов. Сообщалось, что Турция согласилась на сотрудничество с Литвой в данной сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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Иракская авиакомпания Iraqi Airways удваивает количеств рейсов в белорусскую столицу. МИД Литвы «глубоко озабочен» данным решением, поскольку считает, что данные...
 
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