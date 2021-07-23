А. Лукашенко: Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики

Источник материала: БT

Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, сообщает БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

Главный фактор, на который надо обращать внимание, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный.

Глава государства отметил, что по разным оценкам около 1 млрд людей в мире голодают, а потому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. "Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня", - сказал Александр Лукашенко.

Таким образом, глава государства охарактеризовал актуальность момента для проведения совещания, хоть сама по себе тема уборочной традиционно обсуждается в это время из года в год.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

Традиционно - это, во-первых. Но все-таки главная составляющая причины нашей сегодняшней встречи с вами состоит в том, что год особенный. И не потому, что погода у нас особенная. Она каждый год у нас особенная, поскольку мы занимаемся сельским хозяйством в зоне рискованного земледелия. Погода всегда преподносит нам сюрпризы, она неустойчива.





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