Сенатор о ситуации с мигрантами в Литве: времена фашизма не ушли в историю

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Времена фашизма, к сожалению, не ушли в историю. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Эльвира Сороко, комментируя жестокое обращение пограничников Литвы с иракскими мигрантами.

"Несколько дней назад военнослужащие Лидского погранотряда задержали три группы нелегальных мигрантов - граждан Ирака, которые перешли границу со стороны Литвы. Задержанные рассказали, что находились в литовском лагере для беженцев. Жесткие допросы, запугивание, избиения, пытки, отсутствие еды и питья - то, с чем столкнулись эти несчастные, у каждого адекватного человека вызывает шок. Завершающим аккордом издевательств было вот что: мигрантов, среди которых были дети и беременная женщина, привезли на границу и под угрозой физической расправы заставили уйти на территорию Беларуси, где, к слову, их приняли совершенно по-другому и оказали необходимую помощь, в том числе и медицинскую, - напомнила предысторию сенатор. - Что же получается: объединенная Европа, которая объявляет себя гарантом справедливости и демократии и безапелляционно заявляет о нарушении прав человека в других странах, в очередной раз показала свое истинное лицо - откровенно лживое и беспринципное. Не вы ли, уважаемые "демократы", еще совсем недавно обвиняли нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах всего лишь за то, что белорусский народ в августе прошлого года сделал свой честный и осознанный выбор и проголосовал за свободу и независимость государства? Вам не нравится, что Беларусь выбрала свой суверенный путь развития и уверенно идет своим курсом? Вас можно понять: маленькая страна у границ Евросоюза своим примером показала, как можно и нужно жить, развиваться и оставаться независимыми, несмотря на многочисленные информационные атаки, введение экономических санкций и жесткого политического давления. И вас это раздражает".

Эльвира Сороко убеждена, что теперь Литва просто переиграла самих себя, наконец-то показав истинную мораль двойных стандартов на примере отношения к мигрантам.

"К вам они пришли не на экскурсию. Невыносимые условия для жизни в своей стране заставили этих людей покинуть родные дома. А ведь виновные в том, что в государствах Ближнего Востока сегодня существуют серьезные предпосылки для миграции, находятся как раз на Западе. Кроме того, оттолкнуть человека, который в отчаянии пришел за помощью к соседу, во все времена считалось большим грехом. А если при этом направить на несчастного оружие - такие действия могут вызвать не просто осуждение, но и ответную реакцию и еще раз напомнить о том, что времена фашизма, к сожалению, не ушли в историю, - отметила сенатор. - В данной ситуации именно Беларусь проявила себя достойно. Позиция нашего государства - не преследовать тех, кто оказался в беде, а заботиться и помогать. Не сомневаюсь, что в сознательном обществе уже дана оценка действиям всех участников миграционного конфликта. Все вопросы можно и нужно решать исключительно в рамках правового поля и, конечно же, по-человечески".-0-