Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами наводнений в Китае

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате наводнений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с печалью и тревогой восприняли известия о человеческих жертвах и разрушительных последствиях, вызванных сильными дождями и наводнениями в Китае", - отметил глава государства.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, передаю слова поддержки всем пострадавшим в результате стихийного бедствия, а также желаю скорейшего восстановления потерпевших районов и возвращения к привычному образу жизни", - говорится в соболезновании.-0-