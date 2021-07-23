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Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами наводнений в Китае
23.07.2021 19:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате наводнений. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Республике Беларусь с печалью и тревогой восприняли известия о человеческих жертвах и разрушительных последствиях, вызванных сильными дождями и наводнениями в Китае", - отметил глава государства.
"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, передаю слова поддержки всем пострадавшим в результате стихийного бедствия, а также желаю скорейшего восстановления потерпевших районов и возвращения к привычному образу жизни", - говорится в соболезновании.-0-
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"В Республике Беларусь с печалью и тревогой восприняли известия о человеческих жертвах и разрушительных последствиях, вызванных сильными дождями и наводнениями в...
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