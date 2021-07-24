Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши беззаветное служение Родине, богатый жизненный опыт, целеустремленность и дальновидность нашли реальное воплощение в успешно проводимых масштабных преобразованиях экономики и социальной сферы Узбекистана, направленных на дальнейший рост благосостояния его жителей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул неоценимый вклад Шавката Мирзиёева в развитие отношений с Беларусью, укрепление дружественного и доверительного диалога в целях активизации взаимовыгодных связей, реализации перспективных двусторонних проектов в различных областях.-0-