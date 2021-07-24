Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальные мусульмане, увидев кадры того, что происходит на границе Литвы, вряд ли смогут остаться безучастными. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Олег Слинько, комментируя жестокое обращение пограничников Литвы с иракскими мигрантами.

"Тема нелегальных мигрантов на границе с Литвой сегодня активно обсуждается в СМИ. Действительно, молчать невозможно, когда происходят подобные ситуации. Евросоюз обвиняет Беларусь в халатности. Прозвучали даже упреки в содействии переправке иностранцев к границе Литвы. Кроме подобных нелепых замечаний за последние несколько дней ничего разумного от наших соседей мы так и не услышали, - отметил сенатор. - Каковы факты? Да, проблема действительно обострилась. Причиной роста потоков мигрантов на территорию европейских государств стали военные действия в ряде регионов. Люди бегут от войны, спасая свои семьи. Толерантная Европа ведь сама пригласила пострадавших на Ближнем Востоке. И что мы видим? Вывели несчастных на белорусско-литовскую границу, избили, открыли стрельбу поверх голов. Среди пострадавших даже беременная женщина. В чем виноваты эти люди? И кто развязал эти военные конфликты? Риторические вопросы".

По мнению Олега Слинько, ситуация может выйти из-под контроля. "Радикальные мусульмане, увидев кадры того, что происходит на границе, вряд ли смогут остаться безучастными. Сдержать агрессивно настроенных, обиженных людей с оружием, которые придут защищать своих единоверцев, будет непросто. Потому вместо того, чтобы тратить время на безосновательные обвинения и усугублять и без того острую ситуацию, самое время здраво оценить происходящее, сообща решить проблему, с пониманием отнестись к тем, кто бежит от голода и разрухи. Протянуть руку помощи - наверное, это основное в сложившихся обстоятельствах. Не устану повторять: белорусы - мирные люди, готовые помогать, сопереживать. Любая конфликтная ситуация для нас - боль и дискомфорт. Мы выступаем за мирное решение любых вопросов. И призываем к этому наших соседей", - резюмировал сенатор.-0-