ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкодиспансера с 75-летием учреждения

25.07.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"За эти годы пройден огромный путь. Усилиями нескольких поколений специалистов удалось выстроить современную и эффективную систему оказания онкологической помощи населению. Опыт и знания, накопленные в стенах диспансера, бесценны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря признанным в мире авторским методикам и самоотверженному труду всего коллектива диспансера спасены тысячи человеческих жизней. "Сегодня ваше лечебное учреждение - это хорошо оснащенная, высокотехнологичная клиника, соответствующая мировым стандартам. Важно также, что рядом с именитыми врачами растет талантливая, целеустремленная молодежь", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил убеждение, что, сохраняя и приумножая славные традиции белорусского здравоохранения, работники Могилевского областного онкологического диспансера добьются еще больших успехов в деле сбережения здоровья нации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За эти годы пройден огромный путь. Усилиями нескольких поколений специалистов удалось выстроить современную и эффективную систему оказания онкологической...
 
Новости дня
Новости политики
 
Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by