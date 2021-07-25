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Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкодиспансера с 75-летием учреждения
25.07.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"За эти годы пройден огромный путь. Усилиями нескольких поколений специалистов удалось выстроить современную и эффективную систему оказания онкологической помощи населению. Опыт и знания, накопленные в стенах диспансера, бесценны", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что благодаря признанным в мире авторским методикам и самоотверженному труду всего коллектива диспансера спасены тысячи человеческих жизней. "Сегодня ваше лечебное учреждение - это хорошо оснащенная, высокотехнологичная клиника, соответствующая мировым стандартам. Важно также, что рядом с именитыми врачами растет талантливая, целеустремленная молодежь", - подчеркнул Президент.
Глава государства выразил убеждение, что, сохраняя и приумножая славные традиции белорусского здравоохранения, работники Могилевского областного онкологического диспансера добьются еще больших успехов в деле сбережения здоровья нации.-0-
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"За эти годы пройден огромный путь. Усилиями нескольких поколений специалистов удалось выстроить современную и эффективную систему оказания онкологической...
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