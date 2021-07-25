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Подробности интервью А. Лукашенко телеканалу Sky News ArАbia

25.07.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На неделе вышла полная версия интервью нашего Президента телеканалу Sky News ArАbia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. Также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом. Сообщения, что наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а всю ситуацию заранее спланированной. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.

В интервью глава государства в том числе ответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован. Александр Лукашенко не против посредников в лице Объединенных Арабских Эмиратов в выстраивании диалога между Беларусью и Евросоюзом. (видео)


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Теги: Минск
 
 
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На неделе вышла полная версия интервью нашего Президента телеканалу Sky News ArАbia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это...
 
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