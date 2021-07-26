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Лукашенко: сотрудничество Минска и Гаваны - образец строительства международных отношений

26.07.2021 09:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем национального восстания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Собственный курс развития вашей страны, основанный на высоких принципах, провозглашенных Кубинской революцией, продолжает вдохновлять миллионы людей во всем мире", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству. "Беларусь всегда будет надежным союзником кубинского народа на этом непростом пути", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что белорусско-кубинский политический диалог основывается на взаимном доверии и понимании, а традиционное стратегическое партнерство между Минском и Гаваной является образцом строительства международных отношений, несмотря на географическое расстояние.

"Совместная работа наших правительств по интенсификации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества имеет существенный потенциал и полностью отвечает национальным интересам двух стран", - убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Кубы крепкого здоровья и успехов в достижении благородных целей обеспечения государственных основ, устойчивого развития страны, а кубинскому народу - благополучия, мира и общественного согласия.

Глава государства также направил поздравление по случаю национального праздника Кубы Раулю Кастро Русу. "Этот день стал символом стремления кубинцев защищать собственное достоинство и право самостоятельно строить свою жизнь. Подобные ценности остаются актуальными и сегодня. Куба принципиально и последовательно продолжает политику по безусловной защите государственного суверенитета и независимости", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что белорусско-кубинский политический диалог основывается на взаимном доверии и понимании, а традиционное стратегическое партнерство...
 
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