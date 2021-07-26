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WSJ: США могут ввести новые экономические санкции в отношении Беларуси
26.07.2021 10:47 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Рассмотрение новых экономических санкций против Беларуси ведется администрацией президента США Джозефа Байдена. Об этом
Обсуждение дополнительных санкций началось после встреч экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций», - заявили в администрации Байдена.
Отмечается, что ограничения будут введены в дополнение к уже имеющимся, однако ни сроки, ни лица, которые могут попасть в санкционный список, не уточняются. WSJ, ссылаясь на слова советника Тихановской Франака Вечерко, пишет, что санкции могут затронуть поставки беларусских нефтепродуктов и калия.
По данным ТАСС, на встрече с белорусской диаспорой в Штатах 25 июля Тихановская сказала, что не может обещать введение санкций США против Беларуси.
«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», -
Напомним, ранее Тихановская
19 июля экс-кандидат в президенты Беларуси встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Тогда также
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Рассмотрение новых экономических санкций против Беларуси ведется администрацией президента США Джозефа Байдена.
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