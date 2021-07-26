ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения - Лукашенко

26.07.2021 11:31 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между народами двух стран сложились добрые, тесные и дружеские отношения.

"Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. Я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил азербайджанского дипломата за понимание происходящих в Беларуси непростых процессов. Президент отметил, что белорусская сторона в свою очередь переживала из-за конфликта, обострившегося в прошлом году между Азербайджаном и Арменией.

"В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего Президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался, - подчеркнул белорусский лидер. - И армянский, и азербайджанский народ заслужили спокойной, мирной жизни".

Говоря о развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда готова оказать техническую и технологическую помощь. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь. "Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", - заявил Президент.-0-

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения - Лукашенко

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения - Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю...
 
Новости дня
Новости политики
 
WSJ: США могут ввести новые экономические санкции в отношении Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by