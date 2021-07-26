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Лукашенко рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка
26.07.2021 12:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. Об этом он сегодня заявил на рабочей встрече с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главный вопрос, по которому мы с вами договаривались, - это дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в Беларуси по обеспечению законности и правопорядка. Я не стану напоминать, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на Андрея Шведа лично: "Я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы все-таки прокуратура займет достойное место в системе органов власти у нас".-0-
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"Главный вопрос, по которому мы с вами договаривались, - это дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в Беларуси по обеспечению законности и...
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