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Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем

26.07.2021 12:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства кратко доложил Президенту об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Минске семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
 
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