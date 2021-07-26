Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства кратко доложил Президенту об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Минске семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии.-0-