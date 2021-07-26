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Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
26.07.2021 12:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства кратко доложил Президенту об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Минске семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии.-0-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
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