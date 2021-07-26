Куба отмечает День национального восстания

Источник материала: БT

Куба сегодня отмечает День национального восстания. С праздником президента и народ этой страны поздравил глава белорусского государства . Александр Лукашенко отметил, что собственный курс развития Кубы продолжает вдохновлять миллионы людей во всем мире. Лидер нашей страны выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству, а также подчеркнул - традиционное стратегическое партнерство между Минском и Гаваной является образцом строительства международных отношений.



По случаю национального праздника Александр Лукашенко также направил поздравление Раулю Кастро.



