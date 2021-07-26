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Куба отмечает День национального восстания
26.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Куба сегодня отмечает День национального восстания. С праздником президента и народ этой страны
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Куба сегодня отмечает День национального восстания. С праздником президента и народ этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко...
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