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Куба отмечает День национального восстания

26.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Куба сегодня отмечает День национального восстания. С праздником президента и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.  Александр Лукашенко отметил, что собственный курс развития Кубы продолжает вдохновлять миллионы людей во всем мире. Лидер нашей страны выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству, а также подчеркнул - традиционное стратегическое партнерство между Минском и Гаваной является образцом строительства международных отношений.

По случаю национального праздника Александр Лукашенко также направил поздравление Раулю Кастро. 



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Куба сегодня отмечает День национального восстания. С праздником президента и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.  Александр Лукашенко...
 
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