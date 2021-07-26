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Президент принял с докладом генпрокурора страны

26.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Рабочий график Президента сегодня очень насыщенный. Еще одна встреча во Дворце Независимости  с генеральным прокурором. Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед ведомством и его руководителем. (Андрей Швед  уже год в должности). Время было непростое, но постепенно удалось вернуть порядок и мир на улицы. Белорусский лидер рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка и в дальнейшем. Еще среди важных тем борьба с киберпреступностью.  Цифровые мошенники представляют особенно серьезную угрозу, тем более для старшего поколения белорусов.

Что касается расследования фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, то здесь продолжается крайне серьезная работа. Генпрокуратура подготовила буквально тонны документов, опросила свидетелей тех страшных событий. О том, как идет большая расследовательская работа,  рассказал журналистам уже после встречи с Президентом  Андрей Швед.


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Рабочий график Президента сегодня очень насыщенный. Еще одна встреча во Дворце Независимости  с генеральным прокурором. Александр Лукашенко актуализировал...
 
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