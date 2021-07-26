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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел
26.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Во Дворце Независимости Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Глава внешнеполитического ведомства доложил Президенту о том, как прошли семинары руководителей дипломатических представительств и консульств. В повестке дня и график предстоящих международных встреч, которые помогает организовывать МИД, а также взаимодействие с основными торговыми партнерами на карте мира.
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Во Дворце Независимости Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Глава внешнеполитического ведомства доложил...
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