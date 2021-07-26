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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел

26.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Независимости Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. 

Глава внешнеполитического ведомства доложил Президенту о том, как прошли семинары руководителей дипломатических представительств и консульств. В повестке дня и график предстоящих международных встреч, которые помогает организовывать МИД, а также взаимодействие с основными торговыми партнерами на карте мира. 


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Во Дворце Независимости Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.  Глава внешнеполитического ведомства доложил...
 
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