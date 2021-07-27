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А. Лукашенко актуализировал задачи для Генпрокуратуры

27.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Цифровая преступность - настоящая беда, и люди должны держать ухо востро.

О том, как противостоять кибермошенникам, накануне обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором также актуализировал задачи, стоящие перед Андреем Шведом и его ведомством, среди которых - сохранение спокойствия, стабильности и порядка в нашей стране. Отдельно глава государства отметил расследование Генпрокуратурой фактов геноцида белорусского народа.

Финансовые потери Беларуси в годы Великой Отечественной войны

В Беларуси будет создана комиссия, которая займется подсчетом масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом накануне "Беларусь 1" во время записи интервью для программы "Разговор у Президента", рассказал генеральный прокурор. Андрей Швед уточнил - сегодня речь идет о сумме эквивалентной в полтрилионна долларов США. Однако уточнением этой цифры займется специальная комиссия.

Также продолжается работа, чтобы на законодательном уровне закрепить факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В будущем этот документ может обрести статус закона.


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Цифровая преступность - настоящая беда, и люди должны держать ухо востро. О том, как противостоять кибермошенникам, накануне обсуждали во Дворце Независимости....
 
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