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А. Лукашенко актуализировал задачи для Генпрокуратуры
27.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Цифровая преступность - настоящая беда, и люди должны держать ухо востро.
О том, как противостоять кибермошенникам, накануне обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором также актуализировал задачи, стоящие перед Андреем Шведом и его ведомством, среди которых - сохранение спокойствия, стабильности и порядка в нашей стране. Отдельно глава государства отметил расследование Генпрокуратурой фактов геноцида белорусского народа.
Финансовые потери Беларуси в годы Великой Отечественной войны
В Беларуси будет создана комиссия, которая займется подсчетом масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом накануне "
Также продолжается работа, чтобы на законодательном уровне закрепить факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В будущем этот документ может обрести статус закона.
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Цифровая преступность - настоящая беда, и люди должны держать ухо востро. О том, как противостоять кибермошенникам, накануне обсуждали во Дворце Независимости....
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