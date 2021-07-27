Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок.

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