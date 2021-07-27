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Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий
27.07.2021 10:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. Глава...
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