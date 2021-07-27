Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев надеется, что заседания СМИД и Совета глав государств СНГ пройдут в очном формате. Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы, которые вынесены на заседание Совета постпредов, как всегда актуальны. В частности, будет рассматриваться проект повестки предстоящего Совета министров иностранных дел 14 октября в Минске и последующего заседания Совета глав государств СНГ 15 октября. Вопросы, выносимые и на заседание Совета министров иностранных дел, и Совета глав государств, тоже актуальны. Это заявление в связи с 30-летием образования СНГ, вопрос обеспечения биологической безопасности на пространстве Содружества и еще целый ряд вопросов, регламентирующих наше сотрудничество, деятельность в СНГ на предстоящие годы", - сказал Сергей Лебедев.

Председатель Исполнительного комитета добавил: "Мы очень надеемся, что 14 и 15 октября никакие меры ограничительного характера не помешают нам провести эти заседания в очном формате. По крайней мере, нынешний председатель Республика Беларусь на это надеется, и мы разделяем эти надежды во всех странах СНГ", - подчеркнул он.

Как отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, заседание Совета глав государств СНГ будет приурочено к 30-летию образования Содружества. "Мы ориентируемся пока на очный формат заседания и надеемся на высший уровень представленности делегаций. Днем ранее, также в Минске, будет проведено заседание СМИД СНГ, формат участия также очный", - заключил он.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске. Также на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении концепции председательства Беларуси в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября, рассмотреть ряд других вопросов.-0-

Миссия СНГ приступит к мониторингу выборов депутатов Госдумы России в конце августа