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Миссия СНГ приступит к мониторингу выборов депутатов Госдумы России в конце августа

27.07.2021 10:51 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце августа миссия наблюдателей от СНГ приступит к мониторингу выборов депутатов Госдумы России, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он принимает участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы по традиции будем готовить миссию по наблюдению за выборами в России. Уже получили приглашение из России. Соответственно я направил письма во все государства СНГ с просьбой направить наблюдателей в состав миссии СНГ", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, сегодня постпредам необходимо утвердить председателя миссии. "Предложена кандидатура заместителя председателя Исполкома СНГ Ильхома Нематова. Надеюсь, что эта кандидатура будет утверждена и по согласованию с российской стороной будет сформирован штаб миссии СНГ по наблюдению за выборами. Мы надеемся, что в конце августа этот штаб приступит к своей работе в России", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Выборы депутатов Госдумы России назначены на 19 сентября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы по традиции будем готовить миссию по наблюдению за выборами в России. Уже получили приглашение из России. Соответственно я направил письма во все государства...
 
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